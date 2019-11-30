Кабул, , 10:50 — REGNUM Командующий пограничными войсками погиб в результате взрыва бомбы в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом 30 ноября сообщает телеканал TOLOnews.

Сообщается, что военные направлялись в город Марджа, когда их транспорт наехал на бомбу, заложенную возле дороги.

В результате взрыва бомбы погиб командующий погранвойсками, были ранены трое сотрудников сил безопасности и сопровождавший военных репортёр местного телеканала.

Иные подробности инцидента не приводятся. Ответственность за взрыв на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 15 человек в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги в афганской провинции Кундуз.

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