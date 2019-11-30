Киев, , 10:55 — REGNUM Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка». Об этом 30 ноября сообщает издание «Информатор».

Взрыв прогремел около 4:10 по местному времени (5:10 мск). Украинское СМИ, со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников правоохранительных органов сообщило, что к взрыву причастны двое мужчин. Целью подрывников, скорее всего, был банкомат, от которого и шла взрывная волна.

«Но детонация была такой сильной, что разорвало не только сам банкомат, но и почти полностью разрушило все отделение: внутри осыпался потолок, а витрина выпала наружу. В десяти метрах от банка, прямо на газоне, можно было увидеть много купюр номиналом 100 гривен», — сообщает «Информатор».

Место взрыва было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Устанавливается сумма похищенных средств. Очевидцы происшествия утверждают, что злоумышленники скрылись на автомобиле марки Volkswagen Passat в направлении станции метро «Славутич». Полицейские ввели операцию «Сирена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестными в Харьковской области был взорван и ограблен банкомат.

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