Москва, , 10:03 — REGNUM Ликвидировано возгорание в двухэтажном здании в промзоне на востоке Москвы. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло на улице Иркутской в неэксплуатируемом двухэтажном здании. Площадь возгорания составила около 200 кв. метров. Тушение пожара было осложнено отсутствием поблизости источника воды.

В ликвидации пожара приняли участие 22 единицы техники и 88 человек личного состава. Ликвидация пожара была объявлена в 09:26 мск. В результате пожара погиб один человек.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара, приведшего к гибели человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в двухэтажном здании в промзоне на востоке Москвы.

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