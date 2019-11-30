Москва, 30 ноября 2019, 10:03 — REGNUM Ликвидировано возгорание в двухэтажном здании в промзоне на востоке Москвы. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Возгорание произошло на улице Иркутской в неэксплуатируемом двухэтажном здании. Площадь возгорания составила около 200 кв. метров. Тушение пожара было осложнено отсутствием поблизости источника воды.
В ликвидации пожара приняли участие 22 единицы техники и 88 человек личного состава. Ликвидация пожара была объявлена в 09:26 мск. В результате пожара погиб один человек.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара, приведшего к гибели человека.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в двухэтажном здании в промзоне на востоке Москвы.
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