Хабаровск, , 09:35 — REGNUM Пенсионерка погибла в результате пожара в многоквартирном доме в городе Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в 21:49 по местному времени 29 ноября в одной из квартир на пятом этаже девятиэтажного дома в переулке Дворцовом. При прибытии пожарных на место происшествия на разведку в горящую квартиру было направлено звено газодымозащитной службы.

В квартире были обнаружены две пожилые женщины. Одна из них была госпитализированы с ожогами, при осмотре второй спасатели и эксперты полиции вынуждены были констатировать смерть.

Площадь пожара составила 12 кв. метров, горела мебель и личные вещи жильцов. В ликвидации пожара были задействованы 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Возгорание было полностью ликвидировано в 22 612 по местному времени. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации двух пожаров за сутки в частных дачных домах в Камчатском крае.

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