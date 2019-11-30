Москва, , 09:06 — REGNUM Возгорание произошло в двухэтажном здании на востоке Москвы. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар произошёл на улице Иркутской в промзоне. По предварительным данным, горит расселённое двухэтажное здание, людей в нём быть не должно, но информация уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Данные по площади пожара, количеству занятых в тушении людей и техники уточняются.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 660 человек из-за пожара в гостинице «Измайлово» в Москве.

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