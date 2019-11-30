Южно-Сахалинск, , 08:13 — REGNUM Все погорельцы из посёлка Березняки получили квартиры в новом доме. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 30 ноября сообщает в своём Telegram-канале.

«Сегодня заселили оставшихся погорельцев из Березняков. Вручил ключи от семи квартир в новой трехэтажке на улице Зеленой, 10а. Квартиры — светлые, теплые, с сантехникой и газом», — написал он.

Также в этом доме будут выделены квартиры ещё четырнадцати семьям, которые проживают в аварийном жилье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два двухэтажных жилых дома сгорели в Березняках 17 октября. Жилья тогда лишились 26 человек, в том числе трое детей.

19 ноября часть жильцов из сгоревших домов была заселена в первый из двух строящихся для них домов. До этого они вынуждены были проживать у родственников или в предоставленных властями хостелах.

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