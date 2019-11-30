Луганск, , 07:20 — REGNUM За 29 ноября украинские боевики обстреляли территорию ЛНР один раз. Об этом 30 ноября сообщается в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

Сообщается, что обстрел был совершен из СПГ-9 по направлению из населенного пункта Луганское по населенному пункту Логвиново. Боевиками ВСУ было совершено семь выстрелов. Информация о пострадавших среди мирного населения республики, а также о разрушениях уточняется.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе обстрелов территории республики были ранены двое военнослужащих народной милиции ЛНР.

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