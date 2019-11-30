Олёкминск, Якутия, , 07:14 — REGNUM Три человека получили различные травмы при опрокидывании микроавтобуса «Соболь» в Якутии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 30 ноября на дороге, неподалёку от села Исит Олекминского района Якутии. Предполагается, что водитель не справился с управлением.

Как стало известно, алкоголя в крови водителя не обнаружено. Тем не менее, в отношении него был составлен административный протокол в связи с истекшим летом сроком действия водительского удостоверения.

Из трёх пострадавших пассажиров, двое пройдут лечение амбулаторно, один госпитализирован.