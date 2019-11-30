Уяр, Красноярский край, , 06:51 — REGNUM Уже второе столкновение со смертельным исходом произошло на трассе в Уярском районе Красноярского края за ночь-утро 30 ноября — в этот раз в ДТП погибла семья из пяти человек. Об сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В этот раз трагедия произошла около 8 часов утра на 935 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (первое, ночное столкновение произошло на этой же трассе, всего в трёх километрах).

Как предполагается, легковой автомобиль «Лада Калина» выехал на встречную полосу и врезался в следующий навстречу грузовик.

В результате лобового столкновения погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле — семья из двух взрослых и трёх несовершеннолетних.

В настоящее время личности погибших и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ночном столкновении на 932-м километре этой же трассы, унёсшей жизни трёх человек.

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