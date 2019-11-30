Ханой, , 05:47 — REGNUM Тела 39 мигрантов из Вьетнама, ранее обнаруженных мертвыми в рефрижераторном грузовике в британском Эссексе, прибыли на родину, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что тела оставшихся 23 жертв трагедии в Эссексе прибыли в аэропорт Ханоя утром 30 ноября. Отмечается, что семеро из них были ранее кремированы в Великобритании перед отправкой во Вьетнам.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября тела первых 16 вьетнамцев, погибших в Великобритании, прибыли в Ханой. Отмечалось, что их тела передали родным.

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