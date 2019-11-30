Уяр, Красноярский край, , 05:50 — REGNUM О гибели трёх человек в результате столкновения легковых автомобилей на трассе в Уярском районе Красноярского края 30 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла ночью на 932-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Как было предварительно установлено, выезжающий с заправки автомобиль Honda, за рулём которого был водитель 1981 года рождения, «не предоставил преимущества движения» проезжающему автомобилю Nissan.

В результате столкновения погибли водитель легкового автомобиля Honda и два его пассажира, мужчина и женщина. Еще один пассажир пострадал.

Также пострадали водитель легкового автомобиля Nissan и двое его пассажиров.

Все обстоятельства произошедшего выясняет следственно-оперативная группа.