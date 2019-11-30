Мальмё, Швеция, , 16:31 — REGNUM В настоящее время полиция Швеции расследует «преступление на почве ненависти» после того, как 27 ноября несколько человек напали на статую известно шведского нападающего Златана Ибрагимовича, установленную в Мальмё. На многочисленных видео, выложенных на страницах в социальных сетях можно видеть, как несколько злоумышленников пытаются поджечь монумент, зажигая рядом с ним фаеры. Об этом 28 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

Вечером 27 ноября к статуе Златана Ибрагимовича, расположенной возле футбольного стадиона в Мальмё, были вызваны наряды полиции.

«Позвонившие граждане в центр управления сообщили, что несколько человек пытаются повредить статую, опрыскивая ее аэрозольной краской», — говорится в отчете полиции.

Однако вскоре в социальных медиа начали появляться видеоматериалы, на которых отчетливо видна статуя Златана Ибрагимовича, которую пытаются поджечь фаерами несколько человек.

Поводом для атак послужила покупка футболистом пакета акций команды «Хаммарбю». Она является одним из главных соперников другого клуба «Мальмё», в котором и начинал свою карьеру Ибрагимович. Недовольные болельщики обвиняют футболиста в предательстве своего клуба, благодаря которому Ибрагимович получил первые знания о футболе.