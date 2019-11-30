Петропавловск-Камчатский, , 03:32 — REGNUM Спасатели потушили два пожара в дачных домах в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что один двухэтажный деревянный дачный дом загорелся на 27-м километре автодороги «Садовое кольцо» в садоводческом товариществе «Садовник». Там огонь повредил перекрытие между этажами на площади пять квадратных метров. Второй пожар произошел на 26-м километре той же автодороги в садоводческом товариществе «Учитель» — там загорелась одноэтажная дача. Из-за пожара было повреждено чердачное перекрытие. Пострадавших в результате возгораний не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября произошел пожар на территории садового товарищества «Волна» в Казахстане. После ликвидации возгорания в дачном доме на месте происшествия были обнаружены тела троих погибших.

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