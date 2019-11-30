Виннипег, Канада, 30 ноября 2019, 02:57 — REGNUM Полиция канадского Виннипега задержала угонщика пожарной машины, который пытался задавить пешеходов в городском парке, передает телеканал CTV.
Задержанию злоумышленника предшествовала погоня с участием более десяти полицейских автомобилей. Для усмирения угонщика правоохранителям пришлось применить электрошок. Других подробностей происшествия не приводится.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября водитель автомобиля задавил пятерых человек в Стамбуле. Свой поступок задержанный объяснил приступом гнева.
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