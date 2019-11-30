Ульяновск, , 02:44 — REGNUM Пожар на мусорном полигоне в Заволжском районе Ульяновска не угрожает жилым домам и другим объектам. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ульяновской области.

На месте возгорания продолжает работу бригада МЧС и контролирующие состав атмосферного воздуха специалисты региональной лаборатории Гидрометцентра.

Мусорный полигон, принадлежащий ООО «ПромУтилизация», расположен вне зоны жилых домов, рядом с промзоной «Заволжье» на выезде из города.

На полигоне осуществляется сбор и переработка отходов с 1 по 4 класс опасности, в том числе топливных резервуаров и отходов нефтепродуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 29 ноября на мусорном полигоне в Ульяновске произошло возгорание промышленных отходов на площади примерно одна тысяча квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.

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