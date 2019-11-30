Гаага, Нидерланды, , 02:33 — REGNUM Троих пострадавших, на которых на улице Гроте-Маркт города Гаага с ножом напал неизвестный мужчина, медики отпустили из больницы, 30 ноября сообщает полиция города на странице в Twitter.

Правоохранительные органы продолжают вести расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября полиция Гааги обратилась с просьбой откликнуться всех, тех кто располагает информацией или явился очевидцем нападения на прохожих на одной из главных городских улиц.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция ищет свидетелей нападения в Гааге