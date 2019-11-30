Ульяновск, , 01:59 — REGNUM В Ульяновске возник пожар на полигоне промышленных отходов. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в дежурную службу 29 ноября примерно в 22:00. На территории мусорного полигона компании ООО «ПромУтилизация», расположенного в Заволжском районе города Ульяновска, загорелись промышленные отходы.

Площадь пожара оценивается примерно в одну тысячу квадратных метров.

На месте возгорания постоянно осуществляют забор проб атмосферного воздуха для анализа сотрудники региональной лаборатории Гидрометцентра.

Поскольку загоревшийся полигон подлежит федеральному надзору, на месте происшествия также работают инспекторы экологического надзора, а полученные материалы будут переданы в региональное управление Росприроднадзора. Бригада МЧС продолжает тушение. Причины возгорания устанавливаются.

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