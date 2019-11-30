Грозный, , 00:01 — REGNUM Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в Чечне. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Взрыв газа произошёл в частном доме в селе Автуры Шалинского района. После взрыва возгорания не произошло.

В результате взрыва пострадал один человек, он был госпитализирован с травмами в четвёртую городскую больницу Шалинского района. О его состоянии не сообщается.

Также взрывной волной была разрушена часть дома. В ликвидации последствий взрыва принимали участие 14 человек и 4 единицы техники.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хлопке газа в одной из квартир дома в Санкт-Петербурге.

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