Пермь, , 23:50 — REGNUM Бездомные собаки напали на семилетнего ребёнка во время прогулки в Мотовилихинском районе Перми, следователями возбуждено уголовное дело. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Пермскому краю.

По данным следствия, инцидент произошёл днём 29 ноября. Стая бродячих собак набросилась на ребёнка в микрорайоне «Висим» во время прогулки на детской площадке. Собак отогнал прохожий, он же вызвал бригаду скорой помощи. Ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии в краевую детскую клиническую больницу.

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек по статье «Халатность». Ведётся расследование, был проведён обыск и выемка документов в муниципальном учреждении города.

Как сообщил в своём Instagram мэр Перми Дмитрий Самойлов, по его просьбе контроль за состоянием ребёнка взял на себя лично главврач краевой больницы. Также мэр заявил, что семье мальчика будет оказана материальная и психологическая поддержка.

Стоит отметить, что это не первый случай нападения бродячих собак на людей в Перми. Ранее ИА REGNUM сообщало о пожилой женщине, которую растерзала стая собак в Мотовилихинском районе Перми.

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