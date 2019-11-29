Гаага, Нидерланды, 29 ноября 2019, 23:47 — REGNUM Три человека были ранены в результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в Гааге, сообщает 29 ноября местная полиция на своей странице в Twitter.
Уточняется, что нападение произошло на улице Grote Marktstraat в центре Гааги. Ранее полицейские отметили, что инцидент случился в месте оживлённой уличной торговли.
О степени тяжести полученных пострадавшими ранений информации нет.
О поимке преступника или выяснении его личности также не сообщается.
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