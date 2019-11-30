Тирана, , 16:12 — REGNUM 29 ноября премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что «достанет из-под земли» деньги для жителей, пострадавших в ходе разрушительных землетрясений 25−26 ноября.

Как сообщает албанское новостное агентство Top Channel, Рама заявил, что теперь для него самым состоятельным человеком стал старик из албанского муниципалитета Сербии Медведжа, который пожертвовал 10 тысяч старых лек (примерно 57 рублей) на помощь пострадавшим при землетрясении в Албании и что он непременно посетит этого старика.

В настоящий момент на помощь пострадавшим при землетрясениях в Албании собрано около 10 миллионов евро (примерно 700 миллиардов рублей).