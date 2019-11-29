Нефтекамск, Башкирия, , 23:18 — REGNUM Группу подростков, которые шли по дороге, сбил водитель легкового автомобиля в Нефтекамске. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба УГИБДД по Башкирии.

Авария произошла около 20:00 (18:00 мск) на улице Высоковольтной в посёлке Энергетик. По предварительным данным, 56-летний водитель за рулем Kia Cееd допустил наезд на пятерых подростков.

В результате ДТП были госпитализированы три девочки 16-ти лет.

Как пояснил сам водитель, он не сумел справиться с управлением и наехал на группу детей, которые шли по дороге слева по ходу движения. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате ДТП с тремя автомобилями в Башкирии.

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