Тирана, , 16:05 — REGNUM 29 ноября в ходе визита в районы Албании, наиболее пострадавшие при землетрясениях 25−26 ноября премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что все Косово сочувствует Албании в её горе и ничего не пожалеет для того, чтобы помочь стране в этот трудный момент.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, власти Албании, в том числе президент Албании Илир Мета, неоднократно выражали Косово горячую благодарность за поддержку в трудный момент.

Напомним, в Албании работает несколько подразделений Сил безопасности Косово и около 100 сотрудников полиции Косово. В настоящее время на территории Косово получили временное пристанище свыше 600 граждан Албании, лишившихся крова в результате разгула стихии.

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