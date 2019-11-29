Кингисепп, Ленинградская область, , 22:44 — REGNUM Микроавтобус Mercedes Sprinter совершил столкновение с цементовозом Scania в Кингисеппском районе Ленинградской области вечером 29 ноября. В результате ДТП погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 19:40 мск водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, остановившимся на стоп-линии перед железнодорожным переездом на автодороге ПГСКК.

В результате ДТП водитель Mercedes, мужчина 1963 года рождения, погиб на месте.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в дорожной полиции.