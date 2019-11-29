Хьюстон, США, , 22:43 — REGNUM Пожар на химзаводе, из-за которого пришлось эвакуировать около 60 тысяч человек, локализован в американском штате Техас. Об этом 29 ноября сообщил журналистам глава округа Джефферсон Джефф Брэник.

О локализации пожара Брэник заявил на пресс-конференции, посвящённой пожару, которая транслировалась местными телеканалами. При этом глава округа заявил, что пока неизвестно, когда будет до конца потушен пожар.

Приказ об эвакуации людей в радиусе 6,5 километра вокруг горящего завода отменён. Угроза распространения огня отсутствует.

Напомним, 27 ноября на химзаводе в городе Порт-Нечес в штате Техас произошло два взрыва, пострадали три человека. После взрывов возник пожар, из-за которого власти распорядились об эвакуации около 60 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прогрессе в тушении пожара на химзаводе в американском штате Техас.

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