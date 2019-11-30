Тирана, , 16:02 — REGNUM 29 ноября глава албанской партии «Движение за самоопределение» и будущий премьер Косово Альбин Курти навестил зоны, пострадавшие в ходе землетрясений 25−26 ноября в Албании.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовский политик подчеркнул, что Албания не прячет слез и печали, однако не склонила колен.

В ходе визита Курти провел встречи с заместителем премьер-министра Албании Эрином Брачей и депутатами Линдитой Николла и Эглянтиной Джермени.

«Укрепление армий Албаний и Косово должно стать приоритетом для наших правительство, поскольку это поможет нам преодолевать подобные ситуации, которые, к сожалению, происходят неожиданно».

Напомним, Силы безопасности Косово помогали и продолжают помогать в устранении последствий землетрясений в Албании.

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