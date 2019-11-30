Приштина, , 16:04 — REGNUM 29 ноября посол Великобритании в Косово Николас Абботт с восторгом отозвался о героизме косовских бригад, проявленном при спасении граждан Албании, застрявших в обломках собственных домов после землетрясения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, британский дипломат выразил сочувствие пострадавшим при землетрясении и их жертвам и отметил, что Силы безопасности и Полиция Косово быстро и безукоризненно отреагировали на произошедшее. Служащие этих учреждений не побоялись рискнуть собственной жизнью, чтобы спасти граждан Албании.

В настоящее время в Косово нашли приют не менее 700 граждан Албании, лишившихся крова в результате землетрясения.