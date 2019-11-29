Новоржев, , 22:11 — REGNUM После аварии с автобусом в Новоржевском районе Псковской области госпитализированы восемь детей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала глава Новоржевского района Софья Пугачева.

«Они устроены в палатах, чувствуют себя лучше. Находятся под наблюдением врачей. Сразу после поступления в приёмное отделение Псковской областной детской клинической больницы они прошли обследования», — сообщила глава района.

Она отметила, что дети пережили стресс, какой сложно пережить даже взрослому.

«Главное, что все живы. Возвращаемся домой с усталыми родителями», — написала глава района в соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 29 ноября было известно о четырёх пострадавших детях в результате ДТП, однако позже и другие школьники, оказавшиеся в перевернувшемся автобусе, обратились за медицинской помощью. В аварии также пострадала учительница — она госпитализирована в Островскую межрайонную больницу. По факту ДТП идут проверки, в том числе организованные следственными органами Следственного комитета России.

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В компании «Псковпассажиравтотранс», которой принадлежит попавший в аварию автобус, заявили о его технической исправности, а также о том, что «водитель автобуса в момент аварии проявил профессионализм, который, без преувеличения, позволил избежать трагических последствий». По предварительным данным, автобус опрокинулся на очень скользком участке дороги в двух километрах от Новоржева — трасса была ничем не обработана.

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