Лондон, , 21:54 — REGNUM Российские дипломаты на располагают данными о возможном наличии граждан России среди пострадавших в результате инцидента на Лондонком мосту. Об этом сообщается на странице посольства в Великобритании в Twitter.

«Информацией о наличии среди пострадавших российских граждан посольство не располагает. Находимся на связи с британскими властями», — говорится в сообщении.

Посольство также обратилось к гражданам России, находящимся в настоящее время в Лондоне с призывом проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей, в особенности в туристически привлекательных районах, и неукоснительно следовать рекомендациям местных правоохранителей.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября мужчина с ножом напал на прохожих на Лондонском мосту, ранив не менее пяти человек, после чего был застрелен полицейскими. Полиция Великобритании квалифицировали произошедшее как попытку террористического акта.

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