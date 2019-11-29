Афины , , 21:41 — REGNUM Кот, принадлежащий пассажирке, летевшей в Москву самолётом компании «Аэрофлот», потерялся на территории аэропорта в греческом городе Афины. Об этом 29 ноября сообщила журналистам пресс-служба «Аэрофлота».

По данным авиакомпании, кот сбежал ещё до прохождения регистрации на рейс в Москву на территории международного аэропорта в Афинах. Животное ухитрилось убежать в момент, когда хозяйка открыла переноску, чтобы напоить питомца.

В авиакомпании отметили, что пассажирка не отказалась от перелёта в Москву, но оставила координаты свои и своего родственника, чтобы сотрудники авиакомпании либо сотрудники компании, обслуживающей аэропорт, могли с ней связаться после того, как найдут кота.

В авиакомпании порекомендовали заранее ознакомиться с правилами перевозки животных и соблюдать их, так как это гарантирует комфортный и безопасный перелёт как для пассажира, так и для его домашнего любимца.

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