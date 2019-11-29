Багдад, 29 ноября 2019, 21:31 — REGNUM В «зеленой зоне» столицы Ирака, где расположены комплексы зданий иностранных посольств и правительственных учреждений, разорвался реактивный снаряд, сообщает 29 ноября пресс-служба иракских служб безопасности.
По предварительным данным, от взрыва никто не пострадал.
«Ракета упала в районе «зеленой зоны», жертв нет», — указано на странице пресс-службы в Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, «зеленой зоной» в Багдаде именуется территория на берегу реки Тигр, закрытая для местного населения после оккупации Ирака войсками США и их сателлитов в 2003 году. Сейчас там размещены правительственные здания и посольства зарубежных стран.
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