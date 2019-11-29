Екатеринбург, , 21:21 — REGNUM Случай с длительным ожиданием на морозе детьми депутата Госдумы Антона Шипулина в городе Краснотурьинске Свердловской области прокомментировал для журналистов 29 ноября сам депутат.

Как пояснил со слов депутата его пресс-секретарь Иван Тугарин, Шипулин прибыл на встречу с детьми вовремя, без опозданий. О том, что дети были вынуждены ждать его на морозе около 40 минут, депутат узнал из социальных сетей.

Кто и зачем вывел детей на улицу задолго до назначенного времени приезда депутата, Шипулин, по его словам, не знает, но искать виноватых не будет. Депутат сказал, что он в любом случае сожалеет о произошедшем и ещё не раз собирается приехать в Краснотурьинск для работы с гражданами.

Напомним, в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, снятое жителем города Краснотурьинска перед открытием стадиона у школы №24, на которое должен был приехать депутат Госдумы и олимпийский чемпион по биатлону Шипулин. Автор видео утверждал, что дети ждали высокого гостя на морозе 40 минут и делали зарядку, пытаясь как-то согреться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что школьникам из города Краснотурьинска в Свердловской области пришлось ждать депутата Госдумы Шипулина на морозе более 40 минут.

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