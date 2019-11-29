Ростов-на-Дону, , 21:13 — REGNUM Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, задержанная по подозрению в превышении должностных полномочий, проведёт месяц под домашним арестом. Такую меру пресечения избрал для чиновницы Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

По информации ряда telegram-каналов, Быковская пробудет под домашним арестом 30 дней — до 27 января 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что Быковская была задержана сотрудниками ФСБ вместе с несколькими подчиненными. Их подозревают в нарушении при проведении госзакупок. Обыски прошли по месту жительства и работы фигурантов уголовного дела. Также силовики нагрянули с проверкой в компанию «Центр 100 Ростов-на-Дону».