Себежский район, Псковская область, , 20:56 — REGNUM В Себежском районе Псковской области сегодня, 29 ноября, в результате ДТП погибла семья из трёх человек — 38-летний водитель, его 34-летняя супруга и их 16-летняя дочь. По данным пресс-службы регионального УМВД, авария произошла около 19:00.

Водитель управлял автомобилем Mazda, не справился с управлением и съехал в кювет.

Сообщается, что в аварии получили травмы ещё две пассажирки — девушки в возрасте 15 и 17 лет. Причина ДТП устанавливается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на скользкой дороге под Новоржевом в Псковской области утром 29 ноября попал в аварию рейсовый автобус — он съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали как минимум пять человек, в том числе четверо школьников, которые на этом автобусе ехали в школу в Новоржев.

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