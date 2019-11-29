Кондин, , 20:47 — REGNUM В Югре на месте гибели женщины и двух её детей во время пожара в селе Чантырья Кондинского района работают следователи. Устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Губернатор Югры Наталья Комарова в свою очередь дала поручение департаменту социального развития изучить ситуацию каждой семьи, проживающей в доме, где случился пожар, и внести предложения по оказанию помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 29 ноября в селе Чантырья сгорел четырёхквартирный деревянный дом. В огне погибли женщина и двое её детей. К проверке обстоятельств трагедии подключилась прокуратура региона.

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