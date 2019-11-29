Будапешт, , 20:42 — REGNUM Два тайных тоннеля, служивших для проникновения нелегальных мигрантов на территорию Евросоюза, обнаружила полиция Венгрии. Об этом 29 ноября сообщает агентство France Presse.

Тоннели длиной 34 метра и 21,7 метра были найдены на границе с Сербией. Первый тоннель был прорыт у населенного пункта Ашотхалом, второй — у населенного пункта Чикерия. Оба были прорыты с применением подручных средств и замаскированы растительностью.

В 34-метровом тоннеле сотрудники полиции обнаружили 44 нелегальных мигранта, их гражданство не уточняется. Как пояснили правоохранители, мигранты собирались проникнуть по тоннелям в Венгрию.

Полицейские засыпали оба тоннеля с помощью спецтехники из соображений безопасности. Как пояснили в полиции, тоннели представляли собой опасность для тех, кто захотел бы воспользоваться ими, так как сделаны были без необходимых опорных конструкций и могли обрушиться в любой момент.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении десяти нелегалов, в том числе четверых детей и одной беременной женщины, в грузовике на востоке Великобритании.

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