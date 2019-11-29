Лондон, , 20:39 — REGNUM Мэр Лондона Садик Хан выразил свою благодарность рядовым гражданам, которые обезвредили и задержали до прибытия полиции злоумышленника, напавшего с ножом на прохожих на Лондонском мосту.

Об этом глава муниципалитета заявил 29 ноября на пресс-конференции в Лондоне.

«Мы благодарим их от лица всех жителей Лондона, они — лучшие представители нашего общества», — сказал Хан.

Напомним, 29 ноября неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих на лондонском мосту. Некоторые из них вступили с ним в борьбу, повалили и отобрали оружие. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили злоумышленника.

Ранения получили не пяти человек. СМИ сообщали о смерти одного из них в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, этот инцидент был признан попыткой теракта после обнаружения на теле погибшего преступника пояса смертника, оказавшегося муляжом.

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