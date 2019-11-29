Тольятти, Самарская область, , 20:39 — REGNUM Семь человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Тольятти. Об этом сообщили 29 ноября в пресс-службе управления МЧС России по Самарской области.

По информации ведомства, авария произошла на перекрестке улиц Кунеевская и Диагональная. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, двое пострадавших доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, ещё пятерым была оказана амбулаторная помощь.

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