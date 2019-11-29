Кострома, , 20:23 — REGNUM В Костроме ученики школы №3 для детей с ограниченными возможностями здоровья третий день сидят за партами в верхней одежде, — сообщает K1news.

В учебном заведении проблемы с отоплением. От теплоснабжения здание никто не отключал, однако, как объясняют в ЖКХ, в системе очень низкое давление, поэтому батареи в школе и в близлежащих домах третьи сутки остаются практически холодными. Сейчас в школе работает специальная комиссия и специалисты по теплоснабжению. В ближайшее время проблему обещают устранить.

Температура в Костроме в последние дни колеблется в районе нуля градусов