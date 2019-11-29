Петрозаводск, , 20:15 — REGNUM Проверку после госпитализации 14 студентов медицинского колледжа с подозрением на кишечную инфекцию проводят следователи в городе Петрозаводске. Об этом 29 ноября сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Карелии.

Студенты учебного заведения в городе Петрозаводске обратились с жалобами на ухудшение самочувствия в республиканскую инфекционную больницу. Были госпитализированы 14 человек, ещё у 16 человек есть признаки недомогания разной степени выраженности.

По данным регионального Минздрава, симптомы кишечной инфекции были диагностированы как у студентов, живущих в общежитии, так и у тех, кто проживает дома. Пищевое отравление было исключено, в настоящее время проводятся лабораторные исследования для установления точного диагноза заболевшим.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

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