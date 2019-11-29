Рига, , 19:31 — REGNUM Международный аэропорт Риги компенсирует 21 пассажиру опоздание на авиарейс, произошедшее по вине службы досмотра аэропорта, информирует портал LSM.

Всего аэропорт Рига получил 67 подобных заявлений, но удовлетворил менее 30% из них. Поводом для отказа в компенсации послужило то, что пассажиры прибыли в аэропорт менее, чем за два часа до вылета.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в аэропорт Риги поступали многочисленные жалобы. Служба досмотра личного багажа пассажиров в утренние часы пик не успевала обеспечивать нужную пропускную способность и поэтому некоторые пассажиры, прибыв в аэропорт, так не могли вылететь в нужном направлении.

Руководство аэропорта Риги объяснила ситуацию массовым заболеванием сотрудников. Позже некоторые СМИ Латвии писали о том, что это была акция протеста со стороны работников аэропорта, требовавших увеличения зарплаты. В аэропорту Риги в этой связи побывал и министр сообщений Латвии Талис Линкайтс. Так как министр ознакомился с ситуацией в аэропорту не в час пик с 5:30 до 7:00, с 10:00 до 13:00, с 16:00 до 18:00 и с 19:00 идо 21:00, то проблем обнаружить ему не удалось. О чём чиновник прямо сказал журналистам.

Аэропорт Рига сегодня является крупнейшей воздушной гаванью Прибалтики. За последние 11 месяцев он обслужил 7,1 млн пассажиров, что на 10,4% больше, чем в 2018 году.

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