Воронеж, , 19:28 — REGNUM По факту столкновения самолёта Airbus с тягачом в аэропорту «Воронежа» проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорта СК России 29 ноября.

Как установлено, вечером 28 ноября, при буксировке воздушного судна Airbus сообщением «Воронеж-Москва (Домодедово)», самолёт столкнулся с тягачом. В результате была повреждена гондола левого двигателя самолёта. В самом лайнере никто не пострадал.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в самолёте, попавшем в аварию на аэродроме, в числе других пассажиров находился губернатор Воронежской области Александр Гусев, который планировал улететь в командировку в Москву.

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