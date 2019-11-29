Старая Русса, Новгородская область, , 19:25 — REGNUM Выездное заседание правительства Новгородской области в городе Старая Русса сегодня, 29 ноября, было прервано из-за ЧП: в зале администрации Старорусского района, где проходило совещание, прямо во время заседания обрушилась часть потолка.

Новгородское сетевое издание «53 новости» опубликовало видео, на котором запечатлён момент сразу после инцидента. Видно, что потолочные плитки упали прямо на кресла в зале совещаний.

В пресс-центре правительства Новгородской области сообщили, что никто не пострадал, с потолка обрушились несколько плиток. Заседание продолжилось в том же помещении.

По информации газеты «Старая Русса», на членов регионального правительства обвалился кусок штукатурки диаметром около метра.