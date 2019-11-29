Волжский, Волгоградская область, , 19:21 — REGNUM Отбиться от грабителя, напавшего на офис, и разоружить его смогла сотрудница организации, занимающейся выдачей микрозаймов в городе Волжском в Волгоградской области. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщение о нападении на 34-летнюю женщину, менеджера микрофинансовой организации, поступило в региональное ведомство 28 ноября. По предварительным данным, вооружённый ножом злоумышленник ворвался в помещение офиса и потребовал отдать ему все деньги.

Менеджер офиса не растерялась и вступила в борьбу с грабителем, напугала его своим криком и отобрала нож. После этого женщина нажала на кнопку вызова полиции, грабитель с места происшествия скрылся.

Сотрудники полиции, подоспев на место происшествия, задержали подозреваемого, который, отойдя на несколько метров от офиса, попытался забрать сумку у проходившей мимо женщины. Как пояснил сам задержанный, деньги ему потребовались для покупки наркотика.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Москве и в Дагестане преступной группы, занимавшейся убийствами, грабежами и другими тяжкими преступлениями.

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