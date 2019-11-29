Новоржев, , 19:08 — REGNUM В результате аварии с автобусом в Новоржевском районе Псковской области помощь медиков потребовалась четырём детям и четырём взрослым. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала глава Новоржевского района Софья Пугачева.

По её словам, в автобусе находилось десять школьников, двое взрослых и водитель.

Четверо детей и четверо взрослых, в том числе трое родителей, находятся на обследовании в Пскове. «По результатам обследований будет принято решение о дальнейшем лечении», — сообщила Пугачева.

Глава района сообщила, что держит ситуацию под личным контролем.

«Я нахожусь на постоянной связи с родителями. От администрации района будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим», — заявила Пугачева.

Ранее УМВД России по Псковской области сообщало о том, что в момент аварии в автобусе находились десять человек, в том числе семь детей, а травмы получили пять человек: четыре ребёнка и взрослый. Утром администрация региона сообщала о том, что госпитализация потребовалась четверым пострадавшим, в том числе трём детям.

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