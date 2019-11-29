Москва, , 18:56 — REGNUM Уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на сотрудника полиции возбуждено следователями в Москве. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

По предварительной информации, нападение на сотрудника полиции произошло на станции метро «Савеловская» (Серпуховско-Тимирязевская линия). Как сообщила пресс-служба, сотрудник полиции при патрулировании заметил двух дерущихся мужчин на станции подземки.

Когда полицейский приблизился к мужчинам и попытался купировать конфликт, один из участников ссоры набросился на него с ножом и ранил в грудь. При этом неизвестный, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту нападения на сотрудника полиции следователями отдела по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и экологической сфере Главного следственного управления следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

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