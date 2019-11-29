Нижнекамск, Татария, , 18:50 — REGNUM По меньшей мере десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Нижнекамске. Об этом сообщили 29 ноября в пресс-службе городской мэрии.

По предварительным данным, авария произошла с вахтовым автобусом, направлявшимся из промышленной зоны в город.

Сообщается, что один из пострадавших доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. Состояние остальных оценивается медиками как удовлетворительное.

Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.