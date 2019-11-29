Чебоксары, , 18:46 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора частной охранной организации, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника ГИБДД. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Перед судом предстанет 29-летний житель Чебоксарского района, который работает заместителем директора одной из чебоксарских частных охранных организаций. Следствием установлено, что рано утром 31 августа 2019 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции за нахождение на трассе без световозвращающих элементов.

«Недовольный привлечением к административной ответственности, мужчина смял протокол, а когда один из инспекторов ДПС пытался пресечь эти действия, ударил его по подбородку», — сказал Олег Дмитриев.

По данному факту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее резонансный случай с участием охранников произошёл в Чувашии в 2017 году: в ночном клубе «Космос» погиб посетитель. По обвинению в совершении преступления перед судом предстали бывший помощник администратора и бывший сотрудник частного охранного предприятия, обеспечивавшего охрану клуба. Следствием было установлено, что один из охранников удерживал посетителя, придавливая его коленями и руками, а содействие оказывал помощник администратора — в результате мужчина задохнулся.

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