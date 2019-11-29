Москва, , 18:46 — REGNUM Неизвестный, ударивший ножом сотрудника полиции на станции метро «Савёловская», находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что между двумя нетрезвыми мужчинами на станции вспыхнул конфликт, который пытался уладить полицейский. Внезапно один из мужчин достал нож и нанёс удар полицейскому в область груди.