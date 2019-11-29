Тюмень, , 18:39 — REGNUM В Тюмени предъявлено обвинение начальнику управления организации охраны общественного порядка областного управления МВД России Виталию Шундрику в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

По данным следствия, Шундрик в августе 2017 года дал указание своим подчинённым подать рапорты на оказание материальной помощи. Своё требование он объяснил тем, что полученные подчинёнными премии пойдут на финансирование конкурса «Лучший по профессии». После начисления матпомощи на общую сумму около 182 тыс. рублей сотрудники вручили деньги начальнику. Шудрик потратил часть суммы на банкет, оставшиеся деньги присвоил. Затем в ноябре 2017 года начальник управления организации охраны общественного порядка областного управления МВД собрал с подчиненных по пять тысяч рублей с каждого. Полученную сумму в размере 30 тысяч рублей также присвоил.

Полковник полиции Шундрик обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

«Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме и согласился на сотрудничество со следствием.», — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

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